全球記憶體品牌廠十銓(4967)因應工控DDR5記憶體平台規格的演進及發展趨勢，以精湛的研發實力及優良的產品品質率先宣布工業用U-DIMM、SO-DIMM、ECC-DIMM與R-DIMM DDR5記憶體全數提升整體規格頻率至5600MHz、電壓1.1V，預期將以符合JEDEC協會定義高效規格滿足新世代平台Intel Raptor Lake及AMD Raphael-X的多元需求，加速高階工業應用領域發展。

十銓長期耕耘工控記憶體市場，亦精確瞄準DDR5工業應用，先前以DDR5-4800MHz完整布局各式模組，現更以領先業界的研發實力將DDR5頻率全面提升至5600MHz，並針對工業應用的安全性防護推出SPD防寫保護(SPD Write Protection)功能，強化SPD參數安全，避免因異常因素干擾導致SPD參數變動，大幅減低停機風險，使記憶體在效能躍進的同時亦全面維持功能穩定運作。

此外，十銓重磅亮相世界首創「全智能工業警示DDR5記憶體」，將RGB燈效及蜂鳴警示音系統加入工業應用，不僅可因應工業設備用戶的不同環境需求而設定對應溫度參數，更可依照工業設備的運作狀態、環境及溫度狀況，以智能偵測系統及三段式RGB閃爍模式支援「警示」、「通知」及「提醒」三大功能，使用戶以聲、光、色三位一體的效果隨時掌握設備及機台運作狀態，為工業自動化生產設備等多元工業應用的劃時代後盾。

十銓工業用DDR5記憶體採用獨有T.R.U.S.T.專利技術，以Temperature(溫度控制)、Robust(強固性)、Unique(獨特性)、Smart(S.M.A.R.T技術)及Trusty(信賴性)搭配創新功能，滿足日趨多元的AIoT、5G與邊緣運算等工業應用情境，不斷提升產品效能及功能多元性，追求卓越的可靠度、多樣性及穩定性，未來亦將持續因應環境的變化及市場需求，推出創新、頂尖及高效的工業儲存解決方案。