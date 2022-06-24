富采（3714）私募普通股完成定價，將以每股51.82元發行7,000萬股，估可望募集36.27億元，因應今年度的資本支出，友達（2409）、群創（3481）均已敲定為應募人。

富采24日股價跌深反彈，終場收在51元，受到電子業展望不佳影響，富采除息2元之後，一路呈現貼息走勢，23日最低一度觸及48.8元，私募價格比較今日的收盤價，小幅度溢價1.61％。

富采表示，依據111年5月31日股東常會通過之定價原則，以111年6月24日為定價日，定價日前1、3、5個營業日計算之均價為49.45元、50.38元、50.51元與定價日前30個營業日計算之均價為57.57元，依規定以均價較高者即定價日前30個營業日計算之均價擇為參考價格57.57元，將私募價格訂為參考價格之90％，即51.82元。

以私募7,000萬股計算，這一筆募資案富采可望取得36.27億元資金，作為今年度資本支出之用。

富采今年度資本支出狂飆，從原先的55億元提高至80億元，相當於調升資本支出達45％。