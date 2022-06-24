香港二手樓價指數連跌兩周，創近12周低位，反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數CCL報179.32點，周跌0.81％。

香港信報報導，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.96點，周跌0.91％；CCL中小型單位指數報178.47點，周跌0.89％。三大整體指數齊創12周新低，但未有跌穿12周前樓價回升前的低位。

CCL大型單位指數報183.62點，周跌0.38％，連跌2周共0.83％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月美國議息前，市場憂慮升息幅度擴大，影響CCL八大指數齊跌，為18周以來首見。上一次八大指數齊跌，是2022年2月中旬，當時美國聯準會暗示將會升息。利率趨升，樓價回落，CCL降至近12周低位，幾近沒收早前樓價升幅。相信CCL短期內於178點到180點之間窄幅震盪。

四區樓價方面，新界東CCL Mass報189.93點，創66周新低，周跌1.79％，終止2周連升；新界西CCL Mass報167.46點，周跌0.98％，連跌2周共2.58％。

港島CCL Mass報182.62點，創9周新低，周跌0.85％，連跌3周共2.38％；九龍CCL Mass報174.04點，創10周新低，周跌0.46％，連跌2周共2.33％。