巴西衛生部昨天證實，在聖保羅州和里約熱內盧市發現5宗境內感染猴痘病例，患者都是男性，年齡介於24至37歲，均沒有到確診國家的旅行史。

巴西衛生部指出，這些病例仍在調查中，以尋找傳播環節。患者已被隔離，臨床情況穩定，無併發症，並由州和市衛生部門監測。

截至目前為止，巴西已發現15宗猴痘病例，聖保羅10宗，南大河州（Rio Grande do Sul）2宗，里約熱內盧3宗。其中10宗在境外感染，患者都有前往歐洲的旅行史；另外5宗在境內感染。

根據世界衛生組織（WHO）統計，猴痘病例在非疾病流行國家出現後，對全球公共衛生具有「中度風險」。如果這種病毒成為人類病原體，並傳播給更有可能面臨嚴重疾病風險的群體，如幼兒和免疫力弱的人，對公共衛生的風險可能變得很高。

世衛組織還表示，不建議對猴痘病例使用天花疫苗。

猴痘的最初症狀是發燒、頭痛、肌肉疼痛、背痛、神經節腫脹（淋巴結）、發冷和疲憊。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）微生物部門病毒學家特林達德（Giliane Trindade）指出，感染和症狀出現之間的潛伏期，患者會開始出現發燒、不適、疲倦、食欲不振和虛脫等，在其他病毒性感染疾病中觀察到的症狀。

在發燒後1至3天內，患者會出現皮疹，通常從面部開始並擴散到身體的其他部位，如胸部、手掌和腳底。

猴痘病毒主要透過接觸別人呼出的大液滴、接觸受感染的皮膚病變、受污染的物質傳播，在沒治療的情況下，約3週後便能自行痊癒。

巴西衛生當局指出，雖然猴痘最初是在猴子身上發現，但目前爆發的疫情與動物無關。使用水、肥皂、酒精清潔和消毒雙手仍然是防止感染猴痘和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的主要衛生措施之一。（編輯：高照芬）1110625