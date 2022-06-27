美國總統拜登發起的全球基建倡議，在26日德國揭幕的七大工業國集團（G7）峰會上有更清楚的輪廓。G7為援助全球開發中國家的基礎建設，未來5年將籌措6,000億美元，美國承諾挹助2,000億美元，與中國「一帶一路」計畫較勁意味濃厚。

拜登周日出席德國艾爾默城堡（Schloss Elmau）召開的G7峰會宣布，華府擬對「全球基建投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）投注2,000億美元，包括20億美元安哥拉太陽能計畫、6億美元新加坡通往法國的海底通訊電纜設施。

華府官員透露，2,000億美元資金除了由聯邦政府直接挹注，還加上民間投資。美國與其他G7夥伴目標在2027年之前，幫全球基建計畫籌募6,000億美元。

拜登在G7峰會上為該計畫勾勒更清楚的輪廓，除協助開發中國家應對氣候變遷問題，還將改善全球衛生、性別平等、數位基礎設施等。

拜登透露，將透過補助款、聯邦資金及私人部門投資的形式籌措，另有部分資金來自多邊開發銀行、發展金融機構和主權財富基金等等。

拜登表示：「這不是援助或做慈善，而是人人都能得到回報的投資，讓我們有機會分享對未來的正面願景。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）周日也在G7峰會上承諾，5年內替這項全球基建倡議籌募3,000億歐元。

美國帶頭發起的G7全球基建計畫，被認為是衝著中國「一帶一路」倡議而來。「一帶一路」係中國國家主席習近平在2013年提出，要在100多國進行基建的開發投資，協助興建鐵公路及港口。

但美國等民主國家陣營，憂心中國利用「一帶一路」倡議擴張勢力，參與「一帶一路」計畫的國家，經濟上將愈來愈依賴中國。