環球晶(6488)宣布新的12吋晶圓廠將落腳美國德州，最高產能可達每月120萬片12吋晶圓，將是全美最大、更是世界數一數二的大型廠房之一，產能預計於2025年開出。美系外資最新報告，給予環球晶「中立」評等，目標價為550元，以昨天收盤價519元，意謂約有6%的上揚空間。

美系外資認為，需要注意的是，此次德州新建12吋產能，將使環球晶12吋的產能翻倍。而環球晶董事長徐秀蘭對於環球晶擴建新廠的3個前提：第一是客戶要給出更長期的長約承諾，且要先支付預付款，確保承諾的同時也支持新廠投資支出；第二，新廠產能至少達到80%的長約覆蓋率；第三，新廠資本支出費用高，營運成本也墊高許多，產品價格將會重新議定、進一步提升。

外資分析，環球晶雖然擴新廠計畫出爐，但股價想要回到前一波的高峰有困難。主因包括:1.矽晶圓同業也陸續公布擴增新廠，而產業供需前景目前充滿了不確定性。2.新一輪貶值可能限制毛利率上揚，同時費用以及成本壓力也升高。

環球晶在年初時因公開收購世創失敗後宣布，規劃用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，預期2022至2024年度總資本支出將達1000億元（約36億美元），包含重大新廠擴建。法人估，該1000億元的資本支出配置:10%/40%/50%分別於n 2022/2023/2024年。其中550億元新台幣用於新廠建置，而450億元則是舊廠房擴建。

環球晶今年3月也宣布將在義大利新建12吋產線，成為義大利首座12吋晶圓廠，產能可望在2023年下半年開出。環球晶目前在日本有2座12吋廠，台灣、韓國各一座進行擴產，其中，國內磊晶廠前年開始擴產，新產能今年陸續上線；日本、韓國廠包括磊晶、拋光矽晶圓等產能去瓶頸與擴產，今年也將陸續啟動。