和大(1536)嘉義大埔美五廠今天舉行動土典禮，董事長沈國榮表示，嘉義五廠預計投入35億元，分為一、二期投入，第一期金屬科技廠預計1年2個月完成，2023年底量產，第二期精密AI廠2024年完工，2025年第三季量產，第五廠年總產值可達25億元，未來還規畫第六廠，未來和大嘉義五個廠總產能可達90億元。

沈國榮表示，大埔美規畫超過10年，分成兩個工業園區，最後變成大埔美精密園區一、二期，和大大埔美園區總共取得4.6萬坪土地，包括3000坪宿舍用地及4.3萬坪工廠用地。

今天動土的第五廠新廠土地占地1.4萬坪，預計兩年半完工，分兩期規畫設置金屬科技廠及精密AI廠，金屬科技廠預計一年兩個月完成，2023年底量產，精密AI廠預計2024年完工，2024年中設備及測試完成，2025年第三季量產，總投資金額35億元。

第五廠產值約25億元，連同先前第一、二、三廠，2025年總量產一年有60億元產值以上，若全產能全開，產值可達75億元規模。和大也在規畫第六廠興建計畫，預計2025-2026年完工，屆時嘉義大埔美五個廠總產值達90億元。