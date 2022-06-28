上海宣布自明天（29日）起，無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開餐飲內用。「終於等到恢復內用，真是開心到想哭！」上海的港資餐廳經理Jeff表示，上海解封後未現報復式消費，該餐廳營業額僅有平日的十分之一，期望內用恢復後，提升民眾逛街消費意欲。

星島日報報導，上海解封至今近一個月，但大部分餐廳此前只能提供外賣服務。「我們6月份的生意真的很差，連平日的十分之一都沒有，（營業額）連水電費都不夠付，真是很慘。」Jeff感嘆道。

Jeff介紹，他經營的餐廳位於上海的高端商業區靜安區，類似於香港的中環。餐廳附近高端辦公大樓的員工可以在家工作，外賣需求因而變少，「整個靜安區的外賣生意都很差」。

根據要求，餐飲內用實行限流管理，大中型餐廳（經營面積150平方米以上）按七成比例設置餐位，小型餐飲餐廳（經營面積150平方米以下）按五成比例控制就餐人數，顧客應持有72小時內核酸檢測陰性證明。Jeff所在的餐廳昨天開始忙備貨、檢查食品安全、防疫等各方面，準備迎接內用。

毗鄰餐廳的奢侈品店、服裝、家居店等，都依餐飲客人「引流」。上海一家服裝店主宋絢表示：「我們的存在讓在隔壁餐廳等位的顧客不那麼無聊，有地方可逛，兩家店就像是相依相生。」Jeff估計內用恢復之後，餐飲會帶旺商場內其他行業消費，但需要一些時間。