立委楊瓊瓔（右三）等長期關心潭子街、仁愛街及福潭路電桿地下化進度，28日邀集台電公司台中區營業處等，舉辦工程進度說明會。（陳世宗攝）

地面型變電箱多被視為嫌惡設施，台電希市議員、里長等能夠協助溝通協調，另覓合宜地點來設置。(陳世宗攝)

楊瓊瓔（右三）強調，經她爭取十年後，未來下地工程完工、道路重新刨鋪，市容將煥然一新，可謂「十年有成」！（陳世宗攝）

台中市潭子區潭子街、仁愛街及福潭路為當地早期發展區人口稠密；卻因路幅狹窄，且台電電桿、空中纜線錯落影響市容景觀，民眾不斷陳情反映。立委楊瓊瓔指出，經歷時10年奔走，爭取3900萬元經費力促36支電桿地下化，未來將恢復乾淨天際線，亦不必擔心颱風吹斷電線，供電將更趨穩定。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國長期關心潭子街、仁愛街及福潭路電桿地下化進度，28日邀集台電公司台中區營業處、潭子區公所，和潭北里長林俊堂、嘉仁里長林瑞文等會勘，台電並舉辦工程說明會。

台電台中區營業處電務副處長黃建宏指出，潭子街、仁愛路下地案總經費約2000萬元，將拆除24支電桿預定於今年10月底前完工。福潭路（仁愛路一帶）推進工程目前正設計中，預定7月中申請路證，年底前完成推進40公尺；後續進行12支電桿下地經費約1900萬元。

桿線下地技術並不困難，但須配合管線遷移。黃建宏表示，台電將增設地面型變電箱，潭子街、仁愛路分別有2座及7座；因地面型變電箱多被視為嫌惡設施，如有民眾反對，希望市議員、里長等能夠協助溝通協調，另覓合宜地點來設置。

市議員賴朝國務處主任劉京益表示，潭子區終於可以掃除街道上空，數十年來密布的「天羅地網」，對百姓是一大福址。潭北里長林俊堂、嘉仁里長林瑞文認為，電桿下地除恢復乾淨天際線外，讓路況更為整齊，尤其未來颱風天不必再擔心強風吹斷電線，市區供電將更穩定。

楊瓊瓔強調，電桿等電力設備地下化，對於台電技術層面沒有太大問題，但須於地面增設地面型變電箱，潭子街、仁愛街及福潭路電桿地下化，前後歷時10年，總算還給潭子市民美麗的天際線；未來下地工程完工道路重新刨鋪，市容將煥然一新，可謂「十年有成」！