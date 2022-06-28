打工進度太快反而失業，一名女大生找到一份10天的辦公室短期打工，其中一個工作內容她想出用excel公式能快速做完，結果預計要5天才能做完的工作，她僅花2天時間想計算公式，然後套用進去10分鐘就完成，正覺得自己很聰明時，主管卻通知她「工作提前結束」，讓她超錯愕「先做完就先失業」。

這名女網友在Dcard發文，10天短期打工的工作內容分兩部分，由主管分配給3個工讀生交叉做，而原PO第一天上班發現第一部份的工作其實用excel套公式能快速解決，於是花了2天想出公式，「只是對excel熟一點就知道的方法」，能使工作馬上就做好，第3天還到公司教其他人，本來預計要5天才能做完的，用原PO的方法10分鐘就弄好。

正當原PO沾沾自喜自己效率高時，卻被主管告知「工作會提前結束」，原本10天能賺1萬元以上，結果做到第6天就結束，少了4天薪水，讓她超崩潰，直呼這份工作真的很爽，在冷氣房裡操作電腦，不用思考只要邊做邊核對數字就好，結果提早結束還害到其他2位工讀生，「怎麼會有打工做太快，結果失業的問題？勸大家打工都慢慢做，不然先做完就失業了」。

對此，網友們指出職場就是這樣，「拿捏工作進度本來就是很重要的能力，太快交付跟太慢交付都不好」、「太聰明也是一個錯誤，要懂得裝傻」、「在不對的地方、不對的人展現自己的能力就是一個慘字」，不過有人建議「這故事以後找工作面試的時候可以講，很有趣又可以凸顯自己的優點，印象深刻」。