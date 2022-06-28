台劇男神温昇豪，近期於國片《夢遊樂園》中與曾珮瑜飾演有名無實、貌合神離的夫妻，並以該片首度入圍北影，角逐本屆北影影帝，該片以魔幻的手法帶出與婚姻與家庭關係與定義，具有一點警世意味，而温昇豪也坦言自己一開始被劇本「假面婚姻」題材吸引。
新片《夢遊樂園》以青少年角度看待父母離異一事，温昇豪表示其實「離異」這件事，在現代社會不少見，但在處理關係時「保護孩子心理狀態」十分重要，「應該讓他知道，父母離異並不代表人生失敗，帶領他在每段關係當中找到正向意義，其實這也是這部片想說的。」雖在戲中飾演婚姻失和、失意父親一角，但在現實生活中他和家人關係要好，談到該如何經營與家庭的關係，他表示雖然每個人家庭狀況不一樣，但以自己為例的話，「要時常保持感謝，不要對家人的付出視為理所當然。」並提及自己雖因工作關係，偶爾需要東奔西走，不過該有的問候絕對少不了，「其實常不常在家不是重點，有心、心在比較重要。」
此次接受本報邀請，他一甩片中形象，回歸大眾對他「型男」的印象拍攝時尚專訪，被問到如何在高溫夏季保持時尚的秘訣，他建議「要適當的運動，就簡單搭配白T、短褲、涼鞋就很好看。」而他也透露自己其實平時私服便是以「簡約」的穿搭為主，「平常穿的很簡單，比較喜歡用一兩個單品去突出重點。」而他也偷偷透露夏季適合作為穿搭單品的配件分別為編織手鍊、襪子、太陽眼鏡等，其中手表也是十分適合作為穿搭亮點的單品，例如此次他便以Berluti分別以皮外套、飛行夾克搭配TAG Heuer 泰格豪雅表款示範出兩種不同的時尚魅力：其中一款為TAG Heuer 泰格豪雅與合作夥伴海灣石油（Gulf）共同創作，致敬摩納哥古董車大賽的特別版，在該表款品牌汲取賽道的設計，並融入海灣石油的三種代表色，最後搭配台陽文蛋白石磨砂表面，凸顯高雅氣質。
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