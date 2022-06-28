台劇男神温昇豪，近期於國片《夢遊樂園》中與曾珮瑜飾演有名無實、貌合神離的夫妻，並以該片首度入圍北影，角逐本屆北影影帝，該片以魔幻的手法帶出與婚姻與家庭關係與定義，具有一點警世意味，而温昇豪也坦言自己一開始被劇本「假面婚姻」題材吸引。

温昇豪表示夏季時尚第一步是練好身材，簡單搭配素T、牛仔褲再以手表等配件做亮點，就能在炎炎夏日依舊時尚滿分，TAG Heuer泰格豪雅Carrera保時捷聯名限量計時腕錶機芯，23萬2200元。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Berluti、表/TAG Heuer泰格豪雅）
温昇豪表示夏季時尚第一步是練好身材，簡單搭配素T、牛仔褲再以手表等配件做亮點，就能在炎炎夏日依舊時尚滿分，TAG Heuer泰格豪雅Carrera保時捷聯名限量計時腕錶機芯，23萬2200元。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Berluti、表/TAG Heuer泰格豪雅）

新片《夢遊樂園》以青少年角度看待父母離異一事，温昇豪表示其實「離異」這件事，在現代社會不少見，但在處理關係時「保護孩子心理狀態」十分重要，「應該讓他知道，父母離異並不代表人生失敗，帶領他在每段關係當中找到正向意義，其實這也是這部片想說的。」雖在戲中飾演婚姻失和、失意父親一角，但在現實生活中他和家人關係要好，談到該如何經營與家庭的關係，他表示雖然每個人家庭狀況不一樣，但以自己為例的話，「要時常保持感謝，不要對家人的付出視為理所當然。」並提及自己雖因工作關係，偶爾需要東奔西走，不過該有的問候絕對少不了，「其實常不常在家不是重點，有心、心在比較重要。」

温昇豪以電影《夢遊樂園》入圍台北電影獎的最佳男主角，一改片中有些落魄的樣貌，以飛行夾克搭配TAG Heuer泰格豪雅Monaco Gulf海灣石油聯名計時腕錶機芯23萬2200元，回歸大家熟悉時尚潮男樣貌。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Berluti、表/TAG Heuer泰格豪雅）
温昇豪以電影《夢遊樂園》入圍台北電影獎的最佳男主角，一改片中有些落魄的樣貌，以飛行夾克搭配TAG Heuer泰格豪雅Monaco Gulf海灣石油聯名計時腕錶機芯23萬2200元，回歸大家熟悉時尚潮男樣貌。（攝影/JOJ PHOTO、服裝/Berluti、表/TAG Heuer泰格豪雅）

此次接受本報邀請，他一甩片中形象，回歸大眾對他「型男」的印象拍攝時尚專訪，被問到如何在高溫夏季保持時尚的秘訣，他建議「要適當的運動，就簡單搭配白T、短褲、涼鞋就很好看。」而他也透露自己其實平時私服便是以「簡約」的穿搭為主，「平常穿的很簡單，比較喜歡用一兩個單品去突出重點。」而他也偷偷透露夏季適合作為穿搭單品的配件分別為編織手鍊、襪子、太陽眼鏡等，其中手表也是十分適合作為穿搭亮點的單品，例如此次他便以Berluti分別以皮外套、飛行夾克搭配TAG Heuer 泰格豪雅表款示範出兩種不同的時尚魅力：其中一款為TAG Heuer 泰格豪雅與合作夥伴海灣石油（Gulf）共同創作，致敬摩納哥古董車大賽的特別版，在該表款品牌汲取賽道的設計，並融入海灣石油的三種代表色，最後搭配台陽文蛋白石磨砂表面，凸顯高雅氣質。

TAG Heuer 泰格豪雅 Monaco Gulf 海灣石油聯名計時腕錶，23萬2200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Monaco Gulf 海灣石油聯名計時腕錶，23萬2200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Carrera 保時捷聯名限量計時腕錶，23萬2200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Carrera 保時捷聯名限量計時腕錶，23萬2200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Monaco Special Edition特別版計時腕錶，26萬9200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Monaco Special Edition特別版計時腕錶，26萬9200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer泰格豪雅 Carrera 保時捷聯名計時腕錶，20萬8600元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer泰格豪雅 Carrera 保時捷聯名計時腕錶，20萬8600元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Monaco Special Edition特別版計時腕錶，26萬9200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）
TAG Heuer 泰格豪雅 Monaco Special Edition特別版計時腕錶，26萬9200元。（TAG Heuer 泰格豪雅提供）

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