封測廠日月光投控(3711)、南茂(8150)周三啟動除息交易，但受到台股大跌200點衝擊行情，加上外資、投信連日賣超，日月光投控、南茂盤中分別大跌6%、3%，呈現貼息走勢。

日月光去年獲利創新高，通過每股配息7元也創下歷史新紀錄，開盤參考價84元，不過周二日月光ADR重挫5.21%，加上外資已連8日賣超5.5萬張以上，周三股價苦澀，股價最低至79元、下跌6.32%。

5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。短期通膨因素導致消費性電子產品需求不如預期，客戶對消費性產品訂單調整幅度快且劇烈，會在這幾個季度調整庫存，連帶影響日月光業績，因此法人將日月光投資評等從買進下調至中立。

展望下半年營運，日月光投控日前重申，今年逐季成長目標不變；車用產品成長動能可望延續數年，今年車用營收衝破10億美元高檔可期；系統級封裝(SiP)也可望新客戶營收續破5億美元。

南茂每股配息4.3元，周三開盤參考價40.5元，但同樣受到外資連9日賣超1.2萬張，投信也連6日賣超，周三早盤翻黑下跌，最低來到39.05元、跌幅3.71%。

南茂日前表示，利基型DDR3目前價格回穩，第二季記憶體動能往上，驅動會更好，基本上，驅動IC產品營運動能將優於記憶體。在記憶體方面，本季整體動能優於第一季，其中DRAM維持健康的動能，Flash受惠客戶備貨帶動，第二季也能維持健康的需求動能。在驅動IC方面，OLED與車用面板需求仍然相對穩健，高階測試產能稼動維持高檔，同時新增產能也與客戶已簽署產能保障協定，確保高階測試產能的稼動水準。不過第三季狀況如何，仍待觀察。