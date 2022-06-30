中國外交部消息，中國國務委員兼外長王毅29日在北京視訊出席「上海合作組織：歷史、現狀和前景」圓桌會議致詞指出，「上海精神」為不同文明、不同發展模式的國家和睦相處、合作共贏發揮了示範效應。願與上合組織成員國一道，推動構建更加緊密的上合組織命運共同體。一是把握歷史方位，加強團結協作；二是應對風險挑戰，築牢安全屏障；三是增進人民福祉，推進互利合作；四是維護公平正義，完善全球治理。

王毅說，20 年前，上合組織創始成員國元首共同簽署《上合組織憲章》，明確了促進地區和平與發展的宗旨任務，確立了互信互利、平等協商的重要原則，標誌著上合組織作為一支新興的進步力量，正式登上國際舞台，為推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展注入了正能量。15 年前，成員國又共同簽署了《長期睦鄰友好合作條約》，規定相互尊重各自選擇的發展道路，重申不結盟、不對抗、不針對協力廠商的合作原則，將世代友好、永保和平、共用發展的願景以法律形式固定下來，賦予「上海精神」新的時代內涵，為不同文明、不同發展模式的國家和睦相處、合作共贏發揮了示範效應。

王毅強調，當前世界進入新的動盪變革期，中方願與上合組織成員國一道，大力弘揚「上海精神」，勇於破解時代課題，展現應有責任擔當，推動構建更加緊密的上合組織命運共同體。

一是把握歷史方位，加強團結協作。強化命運共同體意識，深化政治互信，堅決反對外部干涉，繼續成為彼此發展振興的牢固支撐。

二是應對風險挑戰，築牢安全屏障。歡迎各方積極參與落實全球安全倡議，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同應對各種傳統安全和非傳統安全威脅，攜手築起維護地區安全的銅牆鐵壁。

三是增進人民福祉，推進互利合作。堅持走包容普惠、互利共贏的人間正道，推進落實全球發展倡議，打造更多合作亮點，提高務實合作水準，切實回應地區各國人民對美好生活的嚮往。

四是維護公平正義，完善全球治理。踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共用，反對霸權霸淩行徑，堅決抵製冷戰思維和陣營對抗，促進國際關係民主化，為推動構建人類命運共同體貢獻「上合力量」。