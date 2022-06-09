大陸外交部發言人趙立堅9日主持例行記者會。針對6日至8日中國國務委員兼外長王毅應邀訪問哈薩克，出席「中國＋中亞五國」外長第三次會晤，趙立堅表示，王毅此行活動充實，成果豐碩，意義重大，具體做到4個堅定不移。出席外長會晤期間，王毅同各方聚焦落實中國同中亞五國建交30周年視訊峰會成果，就進一步構建中國—中亞命運共同體提出五點倡議。一是完善六國合作的四梁八柱。二是打造疫後復甦的強勁引擎。三是構築地區和平的堅實堡壘。四是開闢人文交流的多元路徑。五是凝聚全球治理的積極力量。

趙立堅稱，訪問哈薩克期間，王毅會見哈總統托卡耶夫，副總理兼外長特列烏別爾季。雙方一致認為，中哈關係已經站在新的歷史起點，兩國應繼續本著睦鄰友好、相互尊重、平等互信、互利共贏原則，賡續傳統友誼，深化務實合作，攜手打造中哈關係下一個黃金30年。

趙立堅指出，具體要做到4個堅定不移：一是堅定不移增進戰略互信，繼續堅定支持對方走符合本國國情的發展道路，加大在涉及彼此核心利益問題上的相互支持力度。二是堅定不移開展互利合作，深化發展戰略對接，積極探討中方參與新哈薩克建設，哈方參與中方構建雙迴圈新發展格局的具體途徑。三是堅定不移弘揚中哈世代友好，積極推進互設文化中心，在哈設立傳統醫學中心，繼續深化抗疫合作。四是堅定不移維護國際公平正義，大力弘揚上海精神，推動亞信進程不斷向前發展。哈方完全支持並願積極參與全球發展倡議和全球安全倡議。

雙方還宣布就分別在西安和阿克托別設立總領事館達成一致，中哈邊境口岸已全部恢復營運，雙方航空公司即將實現每週兩班雙向直飛，哈方將把中國公民入境72小時免簽待遇延長至14天。

這次會晤的最主要成果就是一致同意建立中國＋中亞五國元首會晤機制，每兩年舉行一次峰會，以對六國合作作出頂層設計和戰略引領，會晤還通過《中國＋中亞五國外長會晤聯合聲明》《落實中國同中亞五國視頻峰會共識路線圖》《關於深化中國＋中亞五國互聯互通合作的倡議》和《中國＋中亞五國數據安全合作倡議》等4份成果文件。

王毅在記者會上將會晤達成的共識歸納為10個方面，其中重要的有，攜手建立一個自主、和平、繁榮、合作的中亞，推進一帶一路建設，向共建綠色絲綢之路、數位絲路、安全絲路高品質發展，保障中歐班列安全穩定運營，推進人員快捷通道和貨物綠色通道。中亞國家一致支持習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，表示願共同為全球治理貢獻力量。中亞國家還支援中方提出的全球資料安全倡議，為構建和平、安全、開放、合作、有序的網路空間作出努力。

王毅還分別同土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫、吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫、塔吉克斯坦交通部長伊布羅希姆、烏茲別克斯坦代外長諾羅夫舉行雙邊會晤，落實今年2月習近平主席同各國總統北京會晤共識，增進了彼此互信，推進了務實合作。

趙立堅強調，中國與中亞五國地理上山水相連，安全上休戚與共，經濟上優勢互補，心心相印、並肩同行的命運共同體。展望未來，中方願同中亞國家一道，以中國＋中亞五國機制升級為契機，不斷深化同中亞夥伴的政治互信和互利合作，攜手打造更加緊密的中國—中亞命運共同體，造福六國和六國人民。