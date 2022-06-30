高雄市為改善移動污染源排放，積極協助業者爭取中央電動公車補助，總計已有195輛電動公車，占全市公車總數19.5%，為全國電動公車比例最高。預計年底更有54輛新電動公車領牌加入服務。為鼓勵市民踴躍體驗，特別於暑假期間推出24區間車MODEL T電動公車免費搭，歡迎市民朋友體驗電動公車人性科技化服務。

交通局長張淑娟指出，公車電動化已成趨勢，在智慧城市中亦擔任重要角色，可結合車聯網並整合AI技術應用於智慧交通，如交通路況及事件資訊服務、整合式智慧型交通控制服務、車輛防碰撞安全服務、行人/物體偵測及警示服務、違規警示與治理服務、停車格/停車場即時資訊服務、道路品質分析服務等。未來亦可透過蒐集數據打造智慧交通儀表，運用資料分析，找出公共運輸改善需求，提升交通服務，也可透過動態的視覺儀表板，加強公共運輸效能監控與預警應變處理。

交通局表示，MODEL T全車採對稱、簡約風格造型設計，並領全台之先搭載內輪差警示，集安全性、高續航力、高科技於一體的新世代都會智能電動巴士。目前配置於24區間車，從高鐵左營站5號月台出發，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、好市多、義享天地等站，也歡迎民眾來體驗新世代都會智能電動巴士。