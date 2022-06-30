大陸國家副主席王岐山擔任習近平特別代表，今（30）日率團出席菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮。王岐山昨日會見菲國新任副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）時表示，希望兩國友誼與合作能持續；薩拉回應稱，菲國新一屆政府將堅持對華睦鄰友好的外交政策。

王岐山昨日分別會見即將卸任菲國總統職位的杜特蒂（Rodrigo Duterte），以及新任菲國副總統、杜特蒂長女薩拉。

據新華社，會見杜特蒂時，王岐山表示，杜特蒂在任6年期間，中菲確立了全面戰略合作關係新定位，堅持睦鄰友好合作，堅持妥善處理分歧，堅持攜手共同發展。同時，雙方在國際多邊事務中保持良好溝通協作，共同踐行真正的多邊主義，維護發展中國家權益。王指出，中菲雙邊貿易額增加一倍，中國對菲投資規模是6年前的近4倍。

杜特蒂回應，近年菲中關係進一步穩固，各領域合作成果豐碩，並強調「十分珍視同習近平主席的友誼」。

王岐山與薩拉會面時，首先祝賀其當選履新，並表示菲國新政府成立之際，自己作為習近平特別代表到訪，就是要體現中方對中菲關係的高度重視，以及與菲新政府接續友誼與合作的殷切期待。

薩拉說，中國是菲律賓的友好鄰居和可靠夥伴，菲國新一屆政府將堅持對華睦鄰友好的外交政策，期待同中方深化各領域合作，借鑒中方成功經驗，助力菲經濟社會發展，推動菲中關係邁向更高水平。