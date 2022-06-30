南投縣30日新增881人確診，死亡人數新增5人，死亡年齡90歲以上2人、80-89歲2人、70-79歲1人，都罹患慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病等，全縣累計染疫死亡161人。

衛生局表示，長照失能民眾若確診者或居家隔離，以不服務為原則，若有急迫性需求，服務提供者需著防護裝備及N95口罩。

居家隔離（含確診）、居家檢疫、自主防疫者，除長照營養餐飲服務外，以不提供服務為原則；如果有急迫性必要服務需求，工作人員及服務個案（或其家屬）雙方於知情合意下，工作人員得提供服務，服務時全程需著防護裝備，及佩戴N95或密合度良好口罩。

衛生局長陳南松說，感謝第一線服務人員的付出，在疫情期間願意挺身而出，進入社區協助有急迫性需求的失能個案，持續照顧其基本日常生活。

民眾如有申請長照服務需求，可撥打全國統一專線1966，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線（049）2209595，亦可加利用南投縣衛生局長期照顧網路線上申請服務。