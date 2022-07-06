男子懷疑前同居女友小美結交新男友，心生不滿，去年12月14日情人節（Hug Day）到她住的大樓管理室寄放1個紙箱指名要給小美，管理員察覺有異，查看紙箱赫然是1把長槍，小美嚇到報警，經鑑驗該槍是無殺傷力的空氣槍，但仍能發射彈丸，法官依恐嚇危害安全罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

男子與小美曾為同居男女朋友，因懷疑前女友結交新男友而不滿，竟在2021年12月14日「擁抱情人節」當天下午，到小美居住的大樓管理室，交1個紙箱給管理員，指名要給小美後即離去。管理員察覺有異查看，赫然發現紙箱內竟裝1把長槍，緊急聯繫小美。

小美驚嚇報警，警方調閱監視影像追查，男子曾涉持具殺傷力改造步槍威脅他人簽本票未遂案件，被判3年2月確定，才在2020年4月間入監執行完畢，另有不能安全駕駛、重利、賭博等前科紀錄，素行不良，寄放長槍行為恐嚇意味濃厚。

所幸，經送驗結果長槍是無殺傷力的空氣槍，無殺傷力，但外觀與具有殺傷力之的槍枝難以分辨，且實際上仍可發射彈丸。

男子到案坦承犯行，台中地院依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。