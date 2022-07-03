日前高雄市梓區寶溪南街與清豐六路口，發生一起轎車自撞路樹離奇車禍，警方獲報到現場後，發現車內無駕駛，卻留有滿地子彈，警方經抽絲剝繭，陸續逮捕15人，調查過程中得知，雙方人馬竟因爭風吃醋，上演飛車追逐，豈料，卻發生自撞車禍，意外讓整起事件曝光。

上個月27日，高雄市楠梓區寶溪南街與清豐六路口，有輛轎車撞上路樹駕駛消失，遺留滿地子彈，警方接獲報案，調閱案發現場周遭監視器，赫然發現有8輛轎車追逐，其中有1輛轎車不慎衝撞路樹，導致子彈與彈殼散落一地。

楠梓分局與刑警大隊共組專案小組多日調查，這起離奇車禍發生原因竟是因連姓嫌犯日前往某酒店消費，竟與店內女服務生的前男友，周姓嫌犯發生口角，2人在臉書上互相嗆聲，再約出來談判，案發當天，雙方竟當街上演飛車追逐，甚至對空鳴槍示威，因此，才造成自撞路樹車禍，所幸無造成人員傷亡。

警方案發後表示，專案小組以車追人，由於有6輛轎車為權利車，雙方人、車均已藏匿，增加偵辦困難度，但經大數據分析比對，鎖定特定對象查緝，嫌犯自知難逃法網，專案小組陸續策動連姓犯嫌等15人到案，並查扣長槍2把、短槍1把、子彈20發，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦，檢方訊後向橋頭地院聲押連姓、周姓嫌犯，另3人各2萬元交保、10人限制住居，全案另溯源追查槍枝來源。