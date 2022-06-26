雙方第一波衝突時，警方已於現場壓制。（翻攝畫面）

台北市25日深夜發生聚眾鬥毆案，陳姓男子索討2500元債務，卻被債務人毆打，他心生不滿找人回過頭報復，同夥3台車約7至8人在吉林路某檳榔攤發生衝突，進而在巷弄間與對造1車共4車追逐，對方車輛在吉林路德惠街口自撞一旁路燈，犯嫌下車攻擊期間並在路上丟擲1枚信號彈示威。警方在陳被毆打時，已先壓制第一波衝突，不料幾乎同時間又發生飛車追逐，全案已逮捕6人到案，正擴大追查中。

中山警分局圓山派出所25日深夜11時許，巡邏發現吉林路某檳榔攤前有民眾聚集滋事，吳某等6人見警即跳上車輛準備強行逃逸，員警以巡邏車擋住該車去路並下車壓制現場，現場發現陳姓男子等3人稱遭打傷。

警方詢問18歲陳男表示，葉姓少年欠他2500元，渠約定前來追討時，對方人多勢眾將他打了一頓，同時段陳男友人召集同夥3台車約7至8人在吉林路與檳榔攤發生衝突，進而在吉林路上巷弄間與對造1車共4車追逐，檳榔攤方的車輛在吉林路德惠街口自撞一旁路燈，犯嫌下車攻擊期間並在路上丟擲1枚信號彈。

警方表示，全案警方現場已逮捕欠債方6人到案，後續追緝討債方3車犯嫌，目前均已掌握車號及身分，將依妨害秩序及傷害案移送。討債方陳姓男子因被毆打，右胸遭改造瓦斯槍擊傷，左臉頰遭拳毆傷等傷勢，查扣瓦斯槍1把、球棒1支、摺疊刀1把；另被追逐白色賓士車駕駛蔣姓男子身體擦傷，車輛車頭撞毀。