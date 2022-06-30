兆豐金(2886)旗下兆豐銀行為提升對頂級高端客戶更為全方位之私人銀行服務，於今(30)日成立「私人銀行處」，展現積極推動「財管2.0」的決心。

兆豐銀行早在109年9月即向金管會申請「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務業務」，並順利於當年12月獲准成為首批開辦銀行，致力於規畫上架主管機關開放之財管2.0商品，陸續推出不受信評限制外國債券、成功發行外幣結構型金融債券等商品，提供逾400位高資產客戶投資，總管理資產超過新台幣650億元。

兆豐銀行資產逾新台幣1億元以上之高端客戶超過3,000位，「私人銀行處」未來開始營運，預期將更有效發揮兆豐銀行在企業金融、國際金融、財務操作經驗及完整的全球布局優勢，提供更加豐富的客製化金融商品，並將進一步串聯兆豐金控旗下銀行、證券、投信、創投等子公司平台，發揮多元服務綜效，讓高端客戶更能夠即時掌握全球金融脈動，享有國際級、全方位的資產負債管理及投資方案。

傳統理財服務以商品為中心，未來兆豐銀行私人銀行業務將從高端客戶的需求出發，透過彈性流暢之交易流程，快速滿足客戶涵蓋投資建議、資產保全、家族傳承、稅務規畫等全面需求，並整合授信、信託、保管等各項服務，成就未來私人銀行業務的完整度。另一方面，由於私人銀行的服務種類多元，將持續招募行內外菁英擴編專家團隊，結合商品、稅務、法律、不動產、信託、國際金融等各方面專才，提供客戶個人、企業及家族一站式之全方位服務。

此外，兆豐銀行「私人銀行處」也與在全球有150家合作銀行之歐系國際私人財管系統領導廠商Avaloq攜手合作，規畫導入國際級私人銀行系統，升級高端客戶投資組合風險控管，強化客戶權益保障，落實監理需求。並透過銷售與服務流程整合，串聯金控集團及外部資源，提供客戶更周延且完善的商品及服務，同時提升兆豐銀行財富管理業務之國際能見度及市場競爭力。