北台灣熱門的整體開發區林口新市鎮、台北大學特定區及淡海新市鎮，近年因生活機能逐漸成熟，持續吸引人口移入，根據統計，從去年1月至今年3月間，成交量最多的為林口新市鎮的1970件、成交總額282.6億元，而臺北大學特定區因素地開發接近飽和，所以僅成交54件，為「林三淡」當中最少。

新北市新莊地政事務所，林口新市鎮隨著公共建設完善與捷運機場線通車，加上影視業者的進駐與國際媒體園區的開發，人口持續成長，在剛性需求帶動下，預售屋交易市場熱絡，推案多集中於家樂福生活圈，其中成交件數1243件，每坪成交均價約為38.9萬元，成交總額為185.3億元，另外OUTLET生活圈，成交件數556件，每坪成交均價約為44萬元，成交總額為81.1億元，成交件數及總金額以家樂福生活圈最多，成交單價則以OUTLET生活圈最高。

台北大學特定區因素地開發接近飽和，近年推案量較少，所以在3大整體開發區中成交件數最低，成交按以小坪數產品為主；至於淡海新市鎮則有房價親民的優勢，所以廣受小家庭或預算較低的購屋族群青睞，再加上近年輕軌通車與影城傷的帶動下，成交件數也達829件，且各區域的建案數、成交數及均價都十分平均，並沒有出現較大的差距。

新北市新莊地政事務所提醒，預售屋於110年7月1日全面納管，且須於簽訂買賣契約後30日內申報交易價格等資訊，以促進不動產交易資訊即時透明，讓不動產市場發展更為健全，也歡迎有興趣的民眾至該所網站實價登錄專區搜尋點閱。