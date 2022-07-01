今年欠稅大戶曝光 總金額高達970億 08:122022/07/01 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部公布今年欠稅狀況。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部及各稅捐稽徵機關今日依規定公告重大欠稅案件，今年全國公告件數計957件，金額約970.21億元，與2021年公告資料相較，件數增加2件、金額減少31.2億元。 今年社會責任債券發行2檔 總金額38億元 民間參與公共建設 上看2400億元 網路賣家大查稅 高頻存入帳戶全揭露 #財政部 #件數 #欠稅大戶 #總金額 #70億元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買永續發展債 掛牌熱絡 04:102022/06/23 證券．權證 欠稅大戶多老面孔 總欠款逾300億 04:102022/06/27 財經焦點 金融遺產未申報、短漏報 裁罰倍數減半 21:382022/06/22 財經 建商資金運用趨謹慎 H1土地交易四年新低 14:122022/06/24 財經 「雙部長」邀房東加入公益出租 14:372022/06/30 區域情報-高雄 《財政》民參公建H1寫佳績 今年拚新高 17:192022/06/29 財經 青安貸款利率調升半碼 兩段式機動前兩年最低1.44％ 22:032022/06/22 財經 藍批疫苗救濟進度緩慢 綠營：增加審查量能、件數約去年6倍 13:032022/06/27 政治 13個縣市房屋稅基 可能全部調漲 18:232022/06/22 財經 解決海關花花班現象 背後功臣是他 16:122022/06/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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