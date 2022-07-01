財政部及各稅捐稽徵機關今日依規定公告重大欠稅案件，今年全國公告件數計957件，金額約970.21億元，與2021年公告資料相較，件數增加2件、金額減少31.2億元。

今年社會責任債券發行2檔 總金額38億元
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網路賣家大查稅 高頻存入帳戶全揭露
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