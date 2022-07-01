在創下疫情爆發以來最大單季跌幅後，周五歐洲股市進一步走跌，通膨和升息持續打壓市場信心。

當地時間周五盤初，泛歐Stoxx 600指數下跌0.9%，所有類股和主要交易所均走低。科技股大跌2.5%，尤以半導體股表現最疲弱。

記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）此前發布的本季營收獲利預測遠不及市場預期，投資人擔心在經歷近兩年來的強勁需求後，晶片產業的景氣正由盛轉衰。

目前美股主要指數期貨亦走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨均下跌約0.8%。上半年標普500指數收跌20.56%，創下1970年以來同期最大跌幅。

周四該歐洲藍籌股指數季線收跌10.7%，創下2020年新冠疫情爆發以來表現最差的一季。在通膨飆升、中國經濟放緩，以及俄羅斯入侵烏克蘭等擔憂籠罩下，今年上半年STOXX 600指數收跌16.5%。

法國樂透彩公司（FDJ）遭花旗將股票評級從「買進」下修至「賣出」，股價重挫8%，成為表現最差的個股。

瑞典房地產公司SBB在發布2021年現金流量表後，股價勁揚逾5%，表現最佳。

路透社周四報導，歐洲央行將自周五起開始購買義大利、西班牙、葡萄牙和希臘等南歐國家債券。據報導，歐洲央行將把到期之德國、法國和荷蘭債券所帶來的收益，用於限制這些國家之間借貸成本的利差。

在數據方面，歐元區將在周五上午公布6月通膨數據，以及歐元區、德國、法國、義大利和西班牙的製造業採購經理人（PMI）指數。