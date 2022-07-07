華宏新技（8240）公告6月份自結合併營收7.53億元，與上月比較月減0.21％，與去年同期比較年減16.49％。累計第二季合併營收約23.48億元，季減12.09％。

華宏表示，6月營收持續受到全球整體性的經濟因素如通膨、升息等影響，加上因為疫情帶動的需求已漸放緩，也使得終端客戶在筆電光學膜拉貨動能不如以往，造成銷售相較5月營收相近。

6月分營收產品組合中，以客製化塗佈材料中的多功能膜與車載、電競等防爆膜，因市場的需求不減反增，預期下半年仍可維持不錯的成長動能。由於現正進入5G+AIoT終端裝置發展多元應用場域的階段，機能材料的新產品、新技術受到通膨影響較低，手機、網通產品隨著5G & Wi-Fi標準、技術不斷升級，華宏將著重在高附加價值產品的開發與銷售，例如車用電子封裝元件5G網通設備零件、高功率模組相關材料，確保產業競爭優勢與獲利提升。