通膨狂燒，美國6月消費者物價指數（CPI）持續攀高，年增9.1%，超乎市場預期及前值，改寫40年以來最大增幅，10年期美債殖利率急升至3.02%。美股3大指數開盤下跌，道瓊工業指數一度跌逾300點，那斯達克指數跌約1.6%。

截至台北時間21點31分，道瓊工業指數下跌333.05點（或1.08%），暫報30648.28點；那斯達克指數下跌181.95點（或1.62%），暫報11082.78點；標普500指數下跌49.29點（或1.29%），暫報3769.51點；費城半導體指數下跌39.87點（或1.56%），暫報2518.3點。

5大科技巨頭齊跌，亞馬遜、網飛、蘋果跌幅均超過2%，谷歌、Meta跌近2%。經濟衰退隱憂不散，銀行股一同下挫，美國銀行、富國銀行等平均跌幅超過1%。

半導體類股也無一倖免，美光、超微跌逾2%，輝達跌約3.7%，英特爾跌1%；至於晶圓代工龍頭台積電則相對抗跌，小跌0.1%，報78.98美元，聯電跌約1.7%，報6.39美元。

美國勞工部周三公布，6月CPI月增1.3%，高於市場預期的1.1%及前值的1%；年增率則達9.1%，高於預期的8.8%及前值8.6%，續創40年來新高。

扣除食品和能源等價格波動劇烈的6月核心CPI月增0.7%，高於預期的0.5%；年增率為5.9%，亦超乎市場預期的5.7%。