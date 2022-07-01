國際股市動盪，台股同步重挫，投資人狂拋單，根據台灣證券交易所統計，今天收盤價相較上周五，總計下跌960.24點，跌幅6.27％，是13個月來單周最大跌幅，上一次最大跌幅在去年5月10日到14日，當時跌點1457.91點，跌幅8.43％。產業別指數方面，漲幅以水泥類指數上漲1.39％最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌13.58％最大。

截至今天為止，全體上市公司市場總值為44兆7,573.13億元，較6月24日減少2兆8,680.58億元，減幅約為6.02％。

本周集中交易市場總成交金額為1兆2,993.16億元，全體上市股票成交金額為1兆2,161.27億元，股票成交量周轉率為2.37％，成交金額前三名類股為：半導體類3,694.88億元、航運類2,255.72億元及電子零組件類1,017.81億元。

累計今年年初開盤至今共118個交易日，集中市場總成交金額為32兆9,419.12億元，市場日平均成交金額為2,791.69億元，股票成交量周轉率為61.33％，股票日平均成交量周轉率為0.52％。