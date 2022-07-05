外資6月再出逃，也成為台股6月雪崩的助力之一。金管會5日公布最新外資動向，截至2022年6月30日止，6月單月外資（境外外國機構投資人、華僑及外國自然人）淨匯出約25.36億美元、約新台幣755億元，累計今年上半年淨匯出高達61.61億美元、約新台幣1,833億元，不過，累計淨匯入仍在2,000億美元以上水準，約2,233.94億美元。

受到美國升息、本土疫情等因素影響，今年外資轉向相當快。前兩月外資還是淨匯入的狀態，1月淨匯入40.6億美元、2月淨匯入12.01億美元，但到了3月美國啟動升息後，外資就大舉撤出，光是3、4月外資就合計淨匯出115.82億美元，即逾新台幣3,417億元撤離台灣，5月才剛轉為淨匯入，6月又再度出逃。

外資6月也狂賣台股。截至2022年6月底止，外資累計賣超上市股票約新臺幣8,536.15億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣415.28億元，合計賣超上市櫃股票8,951.43億元。

在高通膨與聯準會加速升息的悲觀環境下，台股不只6月失守萬五，大跌1,982點、創1990年9月以來單月新高，7月也持續烏雲籠罩。7月以來僅三個交易日就跌掉476.53點、跌幅達3.21％。

金管會證期局主秘黃厚銘5日指出，股市不能只看三個交易日，三天並無法看出強弱趨勢，雖然7月以來三交易日台股看起來相對弱勢，但若拉長時間看，2021年台股漲幅達23.66％，韓股只漲3.63％，表現就相對強勢，由於各國產業、經濟發展都不同，所以要看長期才能判斷強弱趨勢。

據證期局統計，2022年以來迄7月5日止，國際主要股市多為下跌，韓國跌幅21.35％、台股跌幅21.24％、日本跌幅8.23％、香港跌幅6.60％、上海跌幅6.48％，台股表現在主要亞股之中明顯跌幅較重。