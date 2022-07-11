富邦媒momo(8454)6月合併營業收入88.6億元，為單月歷史第3高，雖然日系外資給予富邦媒「買進」評等，在法人賣超下，富邦媒今天股價收低。

台灣線上零售業龍頭momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，儘管去年因疫情墊高基期，6月合併營收約為88.6億元，年增6.5%，為歷年同月新高，亦是單月歷史第三高，累計前6月合併營收約新台幣480.76億元，較去年同期成長18.4%，再創歷年同期新高。

富邦媒表示，momo網路購物6月營運續創歷史同期新高，年增7.7%，業績佔比達全公司營業額的96%，優異的表現來自網購年中最大盛事《618年中大促》強勢助攻，6月18日當日有購會員年增16%，為提供消費者豐富多元的商品選擇，momo持續引進國內外知名品牌進駐開店，6月迎來人氣消費電子產品品牌「小米」、英國NO.1頂級奢華護膚「ELEMIS」、超模米蘭達可兒創立的「KORA可瀾有機」等品牌進駐開設品牌旗艦館；加上momo攜手Le Creuset、蘭蔻、聯合利華等品牌打造超級品牌日創下的亮眼佳績，皆為營運添翼。

後疫情時代逐步恢復正常生活，在國人預防保健意識抬頭下，持續暢旺站內保健食品如維他命、雞精、魚油等買氣；而居家運動器材如垂直律動機依舊熱銷。國內飯店住宿等旅遊商品，隨著暑假旅遊旺季的到來，買氣也有顯著的回溫。

看準全民網購時代的到來，momo為帶給消費者網購「鄰」距離的體驗，旗下momo購物網「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，雙北地區3小時內快訂快到，舉凡乳品、蛋品、水果、水產及肉品等「生鮮冷藏」都能一鍵下單新鮮送上門。

日系外資表示，雖然新冠肺炎疫情趨緩導致線下流量增加，富邦媒預期今年合併營收成長20%到30%，且營業淨利率與2021年相近或略有下降，我們認為momo在台灣B2C佔據有利地位，給予富邦媒「買進」評等，目標價875元。