下周國際新聞事件
07/18 周一 紐西蘭Q2通膨
美國7月NAHB房市指數
業績報告：IBM、高盛
07/19 周二 歐元區6月通膨終值
美國6月新屋開工
美國6月營建許可
業績報告：嬌生、Netflix
07/20 周三 API原油庫存
德國6月PPI
英國6月PPI
英國6月通膨
美國MBA抵押貸款申請
加拿大6月通膨率
歐元區7月消費者信心初值
美國6月成屋銷售
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：特斯拉、亞培、艾司摩爾
07/21 周四 日本6月貿易收支
日本央行利率決議
歐洲央行利率決議
美國首次請領失業救濟
費城Fed製造業指數
業績報告：Snap、思愛普
07/22 周五 南韓6月PPI
澳洲7月標普全球綜合PMI
日本6月通膨率
日本7月Jibun銀行綜合PMI
英國6月零售銷售
歐元區7月標普全球綜合PMI
英國7月標普全球綜合PMI
俄羅斯央行利率決議
美國7月標普全球綜合PMI
業績報告：Verizon、推特、信實工業
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