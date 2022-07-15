下周國際新聞事件

07/18 周一 紐西蘭Q2通膨

美國7月NAHB房市指數

業績報告：IBM、高盛

07/19 周二 歐元區6月通膨終值

美國6月新屋開工

美國6月營建許可

業績報告：嬌生、Netflix

07/20 周三 API原油庫存

德國6月PPI

英國6月PPI

英國6月通膨

美國MBA抵押貸款申請

加拿大6月通膨率

歐元區7月消費者信心初值

美國6月成屋銷售

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：特斯拉、亞培、艾司摩爾

07/21 周四 日本6月貿易收支

日本央行利率決議

歐洲央行利率決議

美國首次請領失業救濟

費城Fed製造業指數

業績報告：Snap、思愛普

07/22 周五 南韓6月PPI

澳洲7月標普全球綜合PMI

日本6月通膨率

日本7月Jibun銀行綜合PMI

英國6月零售銷售

歐元區7月標普全球綜合PMI

英國7月標普全球綜合PMI

俄羅斯央行利率決議

美國7月標普全球綜合PMI

業績報告：Verizon、推特、信實工業

大陸上半年16-24歲青年失業率再創新高
稅務法務－網路申報營所稅 8／1前交附件
摩根大通季報黯淡 示警經濟前景變數多
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