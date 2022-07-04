第三季景氣循環在所難免，中租投顧建議投資人可預留至少一年以上的銀彈，趁市場短期震盪之際，以長期角度分批佈局，在市場在利空淬煉之際，無疑也為投資人提供了布局機會。

中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，近期景氣衰退疑慮影響投資人信心，美國聯準會已增強升息節奏、壓抑需求以降低通膨，預期年底聯準會升息步調才可能放慢，後續可持續關注俄烏情勢、大陸經濟對商品價格的影響以及對供應鏈短缺的影響程度，都會牽動聯準會退場速度。以歷史經驗來看，美國經濟進入衰退「前」12個月，相較S&P500大盤指數通常「能源股」表現強勁，而「民生消費、醫療、公用事業類股」則是在衰退「前後」的12個月表現較佳且抗跌，建議投資人可預留至少1年以上的銀彈，趁市場短期震盪之際，以長期角度分批佈局。

蘇皓毅表示，中租投顧為了力行「全民理財運動」，自2022年7月1日至8月31日於中租基金平台推「20週年慶限時優惠四重奏活動」。讓投資人趁市場探底期逢低入市掌握先機。