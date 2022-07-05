大陸觀察者網5日報導，有「加密貨幣女王」之稱的魯亞·伊格納托娃(Ruja Ignatova) 美國當地時間6月30日被FBI列入十大通緝要犯名單，懸賞10萬美元。美國司法部門稱，她通過發行維卡幣（OneCoin）在全球斂財超40億美元。2018年，中國執法部門曾公訴「維卡幣」傳銷組織98人，涉案金額達150餘億元（人民幣，下同，約合新台幣652.5億元）。

在此次被FBI列入十大通緝要犯名單前，伊格納托娃已鮮少被提起，畢竟從2017年以來她便銷聲匿跡，但維卡幣餘毒卻並未隨之消失，甚至其在大陸的組織者落網後，依然有人執迷不悟，還一心做著「一夜暴富」的美夢。

維卡幣於2014年底推出，其官方介紹資料中，創始人伊格納托娃是保加利亞康斯坦茨大學經濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士，曾擔任保加利亞規模最大的基金管理公司的CEO和CFO。頂著這些頭銜伊格納托娃遊走世界，到處演講，所到之處，其華貴的服飾與珠寶都展示出其優渥的背景，但這也不過是為了推銷維卡幣的一種自我包裝。

2016年夏天，倫敦溫布利球場，伊格納托娃在一片歡呼聲走上台進行演講，她承諾維卡幣將成為「比特幣殺手」接管世界。全盛時期的維卡幣市值達到比特幣的一半，在全球加密貨幣貨幣中市值一度排名第二。如日中天的維卡幣讓伊格納托娃被冠上「加密貨幣女王」稱號。

但與基於區塊鏈技術的加密貨幣不同，維卡幣完全是一種中心化代幣，用的只是最普通的SQL服務系統，甚至稱不上是一種加密貨幣。用調查人員的話說，她所謂的加密貨幣根本就沒有藉區塊鏈技術實現廣播記帳，所有的幣都是憑空捏造出來的。

FBI調查人員還稱，維卡幣通過向用戶提供一系列不同價格的獎勵、傭金和「交易套餐」來吸引更多參與者。最終，一百多個國家的投資者參與其中。

此外，伊格納托娃製作了一套付費課程，鼓動參與聽講的人購買「教學包」，普通會員可以購買100~11萬8000歐元的教學包，如果是知名網路博主則最高可以購買22萬5500歐元的教學包。外媒統計，僅2016年1年時間，她就募到了40億元人民幣。

2017年，維卡幣在葡萄牙里斯本舉辦了一場盛大的推銷會，但伊格納托娃本人卻並未現身。兩周後，她登上從保加利亞索菲亞飛往希臘雅典的航班，那是伊格納托娃最後一次被人看到。

FBI稱，伊格納托娃潛逃時帶著至少5億美元，這筆钜款能幫她躲避追捕。另外，FBI還警告，伊格納托娃據信會攜帶武裝護衛一同出行，同時可能已經通過整容或其他方式改變了樣貌。

全球一百多個國家的投資者參與了維卡幣的投資，其也通過傳銷形式在中國境內推廣，製造了「維卡幣特大網路傳銷案」。

早在2016年5月至12月，中國株洲警方輾轉20多個省市，先後抓獲維卡幣犯罪嫌疑人55名。2018年5月，株洲檢察院對維卡幣特大網路傳銷案第三批次的最後4名涉案嫌疑人提起公訴。

公安機關依法查明，該案所涉「維卡幣」網路傳銷組織及行銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至2018年5月，該傳銷組織已在大陸境內發展7條下線、27個資金池帳戶、會員層級140餘層、註冊會員帳號200餘萬個，涉案金額達150餘億元人民幣。這些巨額資金從傳銷組織金字塔的底層一級一級匯總到上層帳戶，涉嫌逃避金融監管流出國境，進入到國外帳戶，嚴重危及金融安全和穩定。