比特幣、以太幣領軍的加密貨幣市場，跟著全球科技類股自5月來一起陷入熊市。姑且不論這兩天的市價已不到今年初的一半，全球區塊鏈數據平台CHAINALYSIS指出，更需注意的是，比特幣的價格走勢和科技類股現在比過去的相關性更大了，「這是加密貨幣作為資產項目的成熟現象！」，如果接下來能夠在交易或管理上更為透明，就有機會由比特幣為先行者，為法人機構投資者的接納。

加密貨幣市場第一、第二大貨幣比特幣和以太幣，今年以來價格重挫，比特幣2022/06/22每顆20,327美元，2022/01/01為47,733美元，跌價逾55％；以太幣2022/06/22每顆1,079美元，2022/01/01為3,767美元，年初至今價崩了七成。

CHAINALYSIS團隊指出，全球目前處於金融資產的熊市，加密貨幣在金融市場暴跌時，難逃價崩的命運，然而就市場上最成熟的加密貨幣：比特幣的價格變動觀察，現在情況與科技類股走勢的相關性更大。

這種相關性的意義是什麼？CHAINALYSIS團隊認為，反映了加密作為資產類別的成熟程度，這全拜法人機構的持續參與，且越來越多參與其中，以比特幣為核心包裝創新型金融產品，監管方也因此強化監督作為，開放市場一旦出現新的資訊，能很快地有效定價。這在過去的加密貨幣市場是看不到的。

雖然比特幣的市場成熟度在增加，該團隊提醒，金融市場走入熊市，同時催化傳統市場和加密市場融資融券的大規模清算，帶來價格下跌加劇，加密市場的即時殺價，反映出更為血淋淋。

CHAINALYSIS團隊認為，可以把目前的市況，視為加密市場的轉折契機，業內應多多利用區塊鏈的透明度分析系統風險，構建更好的生態系，為下一個牛市設計更好的規則，業者、監管機構、立法者都應把握良機，確保加密生態系能夠繼續安全和負責任地增長。