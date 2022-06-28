觸控面板廠創為精密（6899）獲利穩健，連續三年賺近半個股本，將於29日以80元登錄興櫃掛牌，股票代號6899。

創為精密創立2000年，總部設於基隆大武崙工業區，深耕工業和醫療領域，產品跨足醫療、工業電腦、航太、車用等領域。公司實收資本額3.8億元，2021年合併營收12.97億元，每股盈餘6.07元。

創為精密產品在醫療、生技、車用、工業電腦、航太觸控螢幕已獲全球各行業的公司採用。兩年前受COVID-19疫情影響，全球陷入呼吸器一機難求的窘境，許多呼吸器製造商採用創為精密提供的觸控面板，創為精密在醫療觸控技術領先全球，尤其在特殊規格需求，例如抗電磁雜訊干擾、抗UV、防水、防震動等等規格要求，已達全球醫療安規需求。

此外，德國汽車巨擘旗下的超跑918車款採用創為的觸控螢幕，在歷經嚴苛的品質要求下脫穎而出，例如抗電磁雜訊、抗UV、防水、防高速震動、耐低溫操作等等嚴格規格要求。北歐航空大廠在航太工業的應用也採用創為精密的產品，創為精密也進軍快速成長的電動車市場。

2022年3月為了應付未來五年大量的成長需求，創為精密在汐止添購3,000坪現代化廠房，樓高5米、高標準無塵室規格、一條龍生產管理系統，將可滿足創為精密在未來五年的生產需求。

創為精密在觸控業界擁有超過22年的經驗，產品包括投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、加值型觸控面板和控制器、光學貼合、觸控顯示屏、開架式觸控螢幕。

創為精密集團董事長趙書華表示，創為精密能維持連續三年5～6元EPS的最主要的原因是創為精密像一艘遨遊在藍海的方舟，做別人做不到的事，看別人未看到的風景，因為挑戰世界最頂級規格的嚴苛需求，獲得全球各行業企業的一致認可。趙書華畢業於交通大學計算機工程系，也是交通大學108學年度傑出校友，是台灣上市櫃公司少數女性創辦人。