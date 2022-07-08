能率創新（5392）旗下創投-能率亞洲資本轉投資之J-Star Holding（YMAT），已在今年第二季向美國那斯達克申請上市，預計在美募資1,700萬美元，成為IKKA-KY（2250）之後，集團旗下推動轉投資公司上市的另一代表作。

J-Star Holding（YMAT）成立於1970年，迄今已營運50年，公司總部位於台中，生產工廠在中國大陸。為全世界專門生產自行車車架和網球拍等碳纖維複合材料產品之頂級公司，產品主要銷往瑞士、法國、意大利、荷蘭、德國和日本等品牌客戶。依據該公司於美國證管會提供之招股書，2021年營收年增41％，達3,130萬美金；其中自行車業務營收超過60％。

未來公司預計擴大產品品項及產能，朝向電動車及航太零件發展，因此於美國申請上市募資，以加速公司成長。近年來，能率創新除不斷透過IKKA-KY深耕日系汽車市場，期待打造日系供應鏈平台外；也不斷透過旗下創投公司-能率亞洲延伸產業發展觸角，除協助研究市場產業趨勢發展外，也參與各項產業投資，同時為能率創新尋找合適收購標的或是營運合作夥伴。

此次J-Star Holding （YMAT）於美國那斯達克申請IPO，顯示公司後續投資標的也有機會走出台灣，發展更多可能性，為公司帶來未來發展之契機。