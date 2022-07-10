台灣第一支「混合式類衛星載具火箭」今天順利升空，蔡英文總統表示，這是歷史性的一刻！這次執行的測試，是國家自己製作的火箭，也是第一次在國家設立的發射場升空，具有很重要的里程碑意義。政府會繼續大力支持國家太空科技發展，帶領台灣飛向宇宙！

蔡英文表示，今天清晨6：12，全國第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮！

她說，這次執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，是國家自己製作的火箭，也是第一次在國家設立的發射場升空，具有很重要的里程碑意義。更重要的是，任務的成功執行，也讓奮鬥十年的陽明交大學生工程師以及研究生團隊「轉大人」，累積了許多寶貴經驗，絕對是培養台灣太空人才的重要努力。

她感謝陽明交大ARRC團隊、 國家太空中心(NSPO)、 科技部以及相關單位，多日來的堅持與努力，經過多次嘗試後才成功，「真的很不簡單」。並承諾，政府會繼續大力支持國家太空科技發展，帶領台灣飛向宇宙！