加拿大能源數據與分析公司Enverus Intelligence Research周四發布調查報告，由於大宗商品價格劇烈震盪導致買賣雙方對資產價值看法分歧，美國第二季油氣產業併購交易額為120億美元，不只較第一季下滑，且只剩下去年同期（348億美元）的三分之一。

Enverus主管Andrew Dittmar表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，大宗商品價格飆漲導致併購活動暫時陷入停滯，因為買賣雙方談不攏資產價值。

俄烏戰爭在2月底爆發後，美國期油價格在3月初就飆破每桶123美元，惟近來在經濟可能陷入衰退的擔憂籠罩下油價已經回落。周四美國期油下跌0.54%，收在每桶95.78美元，盤中一度重挫5.96%，最低跌至每桶90.56美元。

Dittmar表示，上一季的高價還是激發了私募股權投資公司對併購案的興趣，並帶動了一些交易。根據Enverus提出的數據，私募股權賣家約佔該季總併購交易額的八成。今年的油價讓私募股權投資公司趕忙將美國頁岩油產區的資產推向市場，但問題在於找到願意滿足他們開價的買家。