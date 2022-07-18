大陸電動車電池龍頭寧德時代擬擴大海外版圖，計畫投資50億美元，在墨西哥建立一座電池製造廠，為電動車廠特斯拉和福特汽車供貨。

華爾街見聞援引知情人士透露，墨西哥在全球汽車產業鏈中的地位舉足輕重，寧德時代選擇在此建廠或將鞏固該國在電動汽車產業鏈中的影響力。據稱，寧德時代目前有兩個候選地址，分別是奇瓦瓦州的華雷斯（Ciudad Juarez）和科阿韋拉州的薩爾蒂約（Saltillo），這兩地均位於墨西哥邊境，靠近美國德州。

其中華雷斯之所以成為備選地點之一，部分原因是其靠近美國新墨西哥州的San Jeronimo-Santa Teresa港口，通過此地運輸可以繞過德州的邊境口岸，而德州正是特斯拉新工廠的所在地。

寧德時代之所以選擇在墨西哥落腳而非德州建廠，主要是4月以來，德州州長Greg Abbott為加強打擊非法販毒和移民問題，開始加強了對商用車輛的檢查，讓貨物運輸及通過口岸的程序變得複雜。報導指出，一個經濟研究機構分析發現，收到航運延誤和橋樑封鎖，德州經濟損失已超過40億美元。

媒體透露，寧德時代可以選擇在墨西哥生產電池，隨後運送到美國肯塔基州組裝成電池組。據知情人士透露，寧德時代也可能考慮將此次投資分散到兩個國家，分別為美國和墨西哥。但目前尚未作出最後決定，投資總規模也尚未可知。

多年來寧德時代一直在考慮在美國建立電池製造廠，但是由於地緣緊張局勢未能如願。但與此同時，LG能源、三星和松下等「老對手」卻正在和汽車製造商達成在美國建廠的協議，這讓寧德時代面對不少壓力。

2022年4月，寧德時代德國圖林根工廠正式獲得8GWh電芯生產許可，不僅成為寧德時代首個投產的海外工廠，也成為中國電池企業首個投產的海外基地。據悉，第一批電芯有望在2022年底前下線。