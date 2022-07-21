今年來全球主要股市受到國際政經不確定性、通膨壓力等因素干擾而波動劇烈，印度股市同樣難逃波及，但景氣復甦態勢仍延續，通膨有望逐步受控，使其央行貨幣政策彈性空間，企業獲利維持增長態勢，後市仍有表現機會，不妨伺機以印度基金分批佈局，把握投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，儘管面對海外市場的政經不確定性，印度股市也受到影響而波動，但從基本面來看，印度自身的經濟仍處在健康狀態，製造業PMI續處於擴張水準之上，產出及新訂單持續擴張，且無論是佔GDP達6成的服務業景氣，及家戶對未來的經濟預期，都保持正向，經濟表現仍具韌性，在基本面支撐下，仍有助為印度股市表現提供助力。

近期市場雖略有下修明後財年企業獲利預期，但幅度不大，明年預期年增近20％，後年仍有16％增速，就企業獲利而言仍有所支撐。

林光佑指出，通膨方面，6月印度CPI連兩月呈現回落，主要受惠於CPI佔比近四成的食品飲料漲勢放緩，外資券商預估7月通膨仍有望進一步放緩，印度央行核心通膨數據更回落至容許上緣，也有助印度央行保持貨幣政策的調整彈性。

觀察過去十年印度CPI年增率從觸頂回落至6％以下的主要股市指數表現，期間平均都有超過2成的漲幅，中型股更有近4成漲勢。整體而言，基本面與獲利面依然穩健，同時通膨有回落跡象，有望帶動印度後市表現走穩回升，產業可持續關注汽機車、疫後消費、必須消費及資訊科技等類股表現。