國安基金宣布進場，搭配台積電法說展望持續看俏，台股展開跌深反彈。投信法人建議，中小型股性波動大、適合定期定額，投資人可趁現階段分批加碼櫃買相關基金，迎接台股築底反彈行情。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，國際原物料價格回落，通膨可能年底趨緩，加上美股第二季企業獲利不俗，帶動長線資金重返跌深科技股掏金，而櫃買指數反彈力道強勁，顯見有基本面前景、跌深具投資價值的中小型股，股價開始活繃亂跳，建議透過台股基金主動選股，更能掌握這波台股反彈利基。

鄭君楠認為，近期美科技指數表現佳，從產業面來看，手機、筆電等終端需求疲弱，雖然台灣多數電子廠第三季業績旺季不旺，但伺服器、電動車、網通、低軌衛星等市場仍持續強勁，以伺服器來看，長期可望隨全球AI市場成長而直接受惠，電動車方面，因應世界各國最新環保法規，電動車帶旺車用導體發展，其中，又以ADAS（先進駕駛輔助系統）、HPC（高效能運算）發展速度最快，國內研究機構紛紛看好HPC成長動能，車用HPC更極具爆發潛力。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，近期原物料的下跌，也更加提高通膨短期即將見頂的機率，聯準會的態度是否因此慢慢開始轉向，也將是市場重回多頭的先行指標。

台股本波受到美國CPI見頂時間遞延，貨幣緊縮以及對經濟前景轉趨悲觀影響而重挫，但考量股價已提前反映對未來的悲觀預期，評價已落在相對低檔，預期在後續完成基本面利空測試，搭配國安基金進場，推估有利籌碼沈澱並築底完成，可望重新回到多頭軌道。

野村中小基金經理人許敬基表示，車用、工業類半導體庫存的終端需求仍大，庫存連續八季都低於長期平均水準。因此，車用、工業類半導體的長期需求仍然強勁，雖然短期因經濟放緩疑慮導致股價下跌，但只要經濟不致於大幅衰退，這類受惠創新趨勢以及基本面支撐的類股長期仍有表現空間。