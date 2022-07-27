澳洲27日公布第二季消費者物價指數(CPI)在食品與能源價格暴漲下年增6.1％，改寫21年新高。市場預期，基準利率將調升逾1倍才能壓制通膨，澳央下周例會將會再升2碼。

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）28日將提出預算案，他已預警通膨還會進一步惡化，「通膨將是一個無法迴避的難題，通膨預測會大幅調升，經濟成長則下修，牽涉的範圍極廣。」

澳洲統計局公布數據指出，第二季CPI季增1.8％，略低於市場預估的1.9％，較去年同期則跳升6.1％，改寫2001年以來新高，不僅較第一季的5.1％多出1個百分點，較薪資成長率更高出逾1倍。

核心CPI季增1.5％，年增率則為4.9％，創2003年以來最高，遠超出澳央2到3％的通膨目標區間。

聯準會本周決策例會料將升息3碼，澳央下周將召開8月例會，市場預期儘管通膨持續升溫，但澳央仍將升息2碼，升幅與6月與7月相同。

顧問業者Impact Economics and Policy經濟學家傑克森（Angela Jackson）表示，「鑒於CPI來到6.1％，這是一個非常高的數據，代表下個月澳央還會進一步升息，升幅可能會是2碼。」

與全球許多央行一樣，對於通膨快速升溫澳央也出現誤判，造成近3次例會不得不加快升息，採取近幾十年來最激進的升息循環。

澳央總裁洛威（Philip Lowe）已暗示基準利率將向中立水準靠攏，估計至少是2.5％，但市場認為中立水準上看3.75％。

匯豐銀行澳洲經濟部門主管布拉瑟漢（Paul Bloxham）指出，「當前的難題在於採取多少的升幅，畢竟中立水位是一個滾動的目標，升太多可能會引發衰退，但升太少會讓通膨問題延燒。」

另一個挑戰在於造成通膨飆升的主因來自海外，非澳央所能控制。CPI指標組成項目之一的汽油價格已連續四季創下歷史新高，供應鏈的瓶頸與運輸成本上漲則導致澳洲產品通膨創下1987年以來最高。