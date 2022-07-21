視陽光學（6782）今（21）日送件申請股票上市，為今（111）年度第8家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。視陽今日在興櫃收盤價為299.5元上漲2.48％，收盤均價為290.13元。

視陽光學公司負責人為李重儀，公司實收資本額5.47億元，以科技事業申請上市，主要產品為拋棄式隱形眼鏡，去（110）年稅前純益4.04意元，每股稅後盈餘（EPS）為8.11元。