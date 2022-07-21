華新現金增資保衛戰陷入苦戰多日，21日宣布，現金增資每股發行價格從33元下修至30元，對已繳款原股東及員工提出補償方案。若無認購意願，8月3日前填具股款退回申請書且親自送達或掛號郵寄。

華新訂出補償辦法，不論已繳款願意繼續參與現金增資或是繳款後無意參與現金增資者，都依臺灣銀行公告一年至未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率計算，加計利息退還繳納的股款。

台股近期下跌，華新今年為償還銀行貸款，辦理3億股現金增資案，7月4日至8月3日為原股東及員工現金增資繳款期款，12日盤中一度跌破每股發行價格33元，此後陷入現金增資價格保衛戰。21日收盤價上漲0.55元，收盤價34.05元，三大法人連5天賣超，21日合計賣超2,696張。

華新21日宣布，將現金增資每股發行價格從33元下修至30元。並訂出現金增資補償方案。

華新表示，公告日(含)前已繳款之股東及員工，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，必須在8月3日親自送達或掛號郵寄至華新股務聯辦室，逾期者視同維持原認購意願。華新補償方案公告日(含)前，已繳款的股東及員工如已無認購意願者，華新將加計利息退還所繳納之股款，計算公式：原認購股款×[1＋(自繳款日至實際退款日之天數×1.225％/365]。

華新指出，補償方案公告日(含)前已繳款之股東及員工仍有認購意願者，華新將加計利息退還溢繳納之股款，計算公式如下：[已繳納股款-(已認股數×調整後每股發行價格)]×[1＋(自繳款日至實際退款日之天數×1.225％]。

華新表示，兩項現金增資補償方案，實際退款日暫訂為8月12日，將以郵寄支票方式支付。

華新強調，華新對已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，華新負責人已洽特定人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。