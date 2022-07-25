持續受到疫情升溫影響，寶雅國際（5904）25日公佈第二季財報，累計上半年營收為90.9億元，年增6.7％，稅後淨利7.9億元，年減11.1％，每股純益7.84元少於去年同期的9.11元。

寶雅指出，上半年營業毛利為37.9億元，毛利率為41.8％，營業利益為10.2億元，營業利益率11.2％，主要還是受通膨與疫情雙重影響。

而寶雅除息基準日為7月26日，配發現金股利每股11元，25日股價整理來到355.5元，有望再掀一波除權息行情。

面對國內疫情趨緩，寶雅旗下寶雅、寶家雙品牌亦啟動加速展店，截至6月底為止，全國共有294間寶雅、37間寶家，下半年兩品牌再拚展20～30家，期帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

近期通膨導致萬物齊漲，POYA寶雅線上為回饋顧客，限時推出為期14天抗漲優惠，使用POYA Pay結帳不限金額，點數五倍送；寶雅指出，主要是看準暑假出遊旺季及民生需求，一次集結日常民生用品、時尚彩妝、生活旅遊用品等8大類別，精選超過萬件商品，抗漲享優惠。