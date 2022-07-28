大陸官方持續整頓平台業者，28日晚間傳出，杭州市場監管局約談了當地美團、餓了麼等外賣送餐平台，要求相關平台落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲商家低價惡性競爭。

華爾街見聞報導，杭州市場監管局具體提出以下要求，包括：一、食品安全問題與老百姓的生命健康安全息息相關，外賣平台要把食品安全問題放在重中之重，嚴格依法履行好平台責任。

其次是低價惡性競爭往往伴隨著潛在的食品安全問題，要求餐飲行業要進一步規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序。第三是外賣送餐平台要引以為戒，認真開展自查自糾，並確保食品安全、低價惡意競爭等相關問題不再發生。

報導稱，中共中央政治局28日召開會議，由中共中央總書記習近平主持。會議上指出，要推動平台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管，並集中推出一批「綠燈」投資案例。