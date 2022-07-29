本周台股震盪攻堅行情，29日指數收上萬五關卡，周K線連四紅。國票投顧預期下周指數在14,750～15,300點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：生技股、電動車股、伺服器股、車用電子股、航太股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.台股周線連四紅，是去年10月以來漲勢最連續的一次，可見買氣匯集，加上本波反彈以來，低點上移、高點過高的特性仍延續之中，上述跡象，均顯示多方表態意願堅強，指數短線應有高點可期。

2.指標股台積電的法人籌碼，透露台股後續風向，首先，外資連續七日加碼，是本波反彈以來最集中的一次，而投信則是出現7月份的單日最大買超張數，可望帶動台積電的股價，大盤將是易漲難跌。

3.美股四大指數續強，創下近一個半月的最高點，且全數都站上季線，對照大盤距離季線還有將近500點，預期後續將有補漲空間。

4.蘋果財報優於預期，且下季營收有望加速成長，將同步帶動台廠供應鏈，成為盤勢多方重要助力。

5.美元指數跌至近三周的最低點，有利國際股市表現。