台股延續反彈行情，22日盤中高檔14,996點，萬五關卡已近在咫尺。國票投顧預期下周指數在14,700-15,200點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：生技股、航空股、電動車股、車用電子股、IP矽智財股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.台股從波段低點13,928點至今，反彈千點行情，但在這段期間，融資僅增加不到30億元，籌碼乾淨，推測本波還有高點可期。

2.大盤週KD轉為黃金交叉，有望走出週級別的上漲行情。

3.台積電股價收復500元大關，且領先大盤挑戰季線，多頭軍心穩固，有利指數再度向上發展。

4.美股四大指數衝鋒，目前已站上季線大關，而觀察台股22日收盤指數14,949點，以及季線15,634點，兩者相差近700點，預期後續將有補漲空間。

5.近一週美元指數自高檔回落，將有利國際股市氛圍。