澎湃新聞30日報導，2022年已過半，中國企業在資本市場，截至6月底，共有8392家上市公司（在全球16個主要交易所上市），比去年底增加116家，總市值130.22兆元（人民幣，下同），相比去年底降低8％。大陸兆元市值企業數量保持不變，依然是10家。但千億市值公司數量減少了25家，降至218家，主要集中在電子、醫藥生物、資訊技術、銀行、電力設備等行業。

大陸21世紀財經報導，兩岸四地最優秀500家上市公司中，市值20強企業排名：第一名，騰訊控股，市值為2.9兆元。第二名，台積電，由於過去半年總市值縮水超28％，排名下降一位。第三名貴州茅台，第四名阿里巴巴，第五名工商銀行。

TOP20中，名次提高較多的是，大陸國家能源集團旗下中國神華能源股分有限公司。受益於煤炭價格上漲，中國神華半年間市值增加超45％，提升了14位，成功躋身二十強。比亞迪、中國移動、建設銀行、中國石油等提升3-2個名次不等。另外，中國平安、五糧液各自下降5個名次，美團下降2個名次。

兩岸四地500強上市公司分布的城市，來自北京、廣東、上海、浙江四省分企業共有268家，占比高達54％。再具體來看，北京、上海、香港、深圳、台北，位居TOP5。

第一名，北京。北京共有98家大陸市值500強公司總部，總市值近22兆，體量接近全部500強的28％。TOP20巨頭，北京坐擁10家，如工商銀行、建設銀行、農業銀行、美團等。主要歸功於北京是大陸央企第一總部，北京聚集了銀行、石油石化等大批產業巨頭，市值非常龐大。

第二名是，上海。500強上市公司中，上海共有58家上榜企業。其中，市值最高的為拼多多，總市值5244億元，排名第22。

第三名，香港。香港共有45家上榜企業。其中，市值最高的為友邦保險，總市值8733億元，排名第15。

兩岸四地500強上市公司行業分布，集中在電子（48家）、醫藥生物（38家）、資訊技術（35家）、銀行（35家）、電力設備（33家）等行業。

值得注意的是，過去半年，行業風向轉變。新能源、煤炭行業風頭正盛，煤炭上半年板塊漲幅超過30％，還湧現出中國神華這家全國市值20強。此外，交通運輸等行業復甦明顯。不過與半年前相比，以半導體為代表的電子行業在上半年迅速降溫，板塊跌超25％。