美國肯塔基州東部降下猛烈豪雨釀成洪災，造成房屋被沖走、道路被沖毀及河川氾濫。當局表示，截至今天已有16人死亡，包括6名孩童，預計死亡人數還會再增加。

路透社報導，在肯州的阿帕拉契山脈（Appalachians）煤礦區，有數十人在住家和交通工具上受困，警方和國民兵部隊出動直升機和小艇前往救援，隔鄰幾個州也出動人力支援。

根據當地媒體發布的影片，洪水高度達到房舍屋頂，道路也都變成河流。

州長貝希爾（Andy Beshear）在上午的記者會上表示：「這還沒有結束。我們進行搜救的同時，情勢仍具有真實危險性。」

貝希爾說，他與美國聯邦緊急事故管理總署（U.S. Federal Emergency Management Agency）署長克里斯維爾（Deanne Criswell）一同搭乘直升機飛越受災最嚴重地區視察後，發現洪災的規模令他震驚。

貝希爾指出，傑克遜鎮（Jackson）大部分遭到淹沒。這個有2200位居民的小鎮，位於肯州首府法蘭克福（Frankfort）東南方約160公里處。

貝希爾告訴記者：「數百間房舍、居民的棒球場、公園和商家遭到淹沒的程度，我想超越我們任何人在那個地區見過的情況。簡直是毀滅。」

這是肯塔基州7個月內第2次遭受國家等級重大災難，去年12月肯州西部遭到大量龍捲風襲擊，造成接近80人身亡。

環境科學教授、肯塔基州地質調查所（Kentucky Geological Survey）所長漢尼柏格（William Haneberg）指出，災區在24小時內累積降雨量達到130至250毫米，可能打破地區紀錄，並因此釀成洪水。

根據曝光的影片，在肯塔基州大城列星頓（Lexington）東南方約200公里的煤礦小鎮賈瑞特（Garrett），混濁洪水流貫一條商業街道、沖撞店門。救難小艇載著穿著救身衣的居民，沿著被淹沒的街道划行，途中可見被高漲水位淹沒而不時露出的車頂。

當地居民派坦（Rachel Patten）接受地方電視台採訪時哭著說：「我什麼都沒了。我們得游泳逃出來，水很冷，淹過我頭頂，這好可怕。」

貝希爾表示，根據通報，救難人員已救出至少300位州民。另據美國停電資訊網站Poweroutage.us的數據，截至今天下午，肯塔基州約有2萬2000戶住宅和商家停電，東方隔鄰的西維吉尼亞州則有2200戶停電。