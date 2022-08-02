大陸在育齡婦女減少、生育意願走低等多因素影響下，近年出生人口數量和出生率繼續走低。大陸求是網1日刊登《求是》雜誌2022年第15期內容，其中署名為中共國家衛生健康委黨組的文章《譜寫新時代人口工作新篇章》中指出，新時代的大陸人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化，人口負成長之下「少子老齡化」將成為常態。

據第一財經引述該文章指出，具體將體現在5個方面。第一是隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，大陸總人口增速明顯放緩，「十四五」期間將進入負成長階段。

第二是大陸生育水準持續走低，近年來總和生育率降到1.3以下，低生育率成為影響人口均衡發展的最主要風險；第三是老齡化程度加深，預計2035年前後進入人口重度老齡化階段（60歲以上人口占比超過30％）。

第四則為家庭小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少了0.48人，養老和撫幼功能弱化，以及第五點的區域不平衡，一些生態脆弱、資源匱乏地區人口與發展矛盾仍然比較突出。